Caccia al centrocampista, Rai: sfumano Frattesi e Pellegrini! Due nomi in pole

Il Napoli prepara le mosse per gennaio, con il centrocampo tornato in piena emergenza dopo il nuovo caso Lobotka. Come riportato da Ciro Venerato sul sito di Rai News, gli azzurri hanno individuato due profili prioritari: Kobbie Mainoo del Manchester United e l’elvetico Manzambi del Friburgo, prima alternativa.

Operazioni però complicate senza una formula con obbligo di riscatto, condizione che rischia di frenare entrambe le trattative. Da escludere invece gli arrivi di Frattesi e Pellegrini: Inter e Roma non intendono rafforzare una diretta concorrente. In caso di nuovi intoppi su Mainoo e Manzambi, il ds Manna dovrà valutare ulteriori piste.