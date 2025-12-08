Caccia al centrocampista, Rai: sfumano Frattesi e Pellegrini! Due nomi in pole
TuttoNapoli.net
Il Napoli prepara le mosse per gennaio, con il centrocampo tornato in piena emergenza dopo il nuovo caso Lobotka. Come riportato da Ciro Venerato sul sito di Rai News, gli azzurri hanno individuato due profili prioritari: Kobbie Mainoo del Manchester United e l’elvetico Manzambi del Friburgo, prima alternativa.
Operazioni però complicate senza una formula con obbligo di riscatto, condizione che rischia di frenare entrambe le trattative. Da escludere invece gli arrivi di Frattesi e Pellegrini: Inter e Roma non intendono rafforzare una diretta concorrente. In caso di nuovi intoppi su Mainoo e Manzambi, il ds Manna dovrà valutare ulteriori piste.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!" di Antonio Noto
Le più lette
2 Da 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
4 L’editoriale di Chiariello: “Scelte Spalletti cervellotiche! Per il Napoli benedetti quei 3 giorni”
Prossima partita
10 dic 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Pierpaolo MatroneADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com