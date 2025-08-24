Boniface, Milan preoccupato! CorSera: "Allegri gradirebbe Hojlund, ma Napoli avanti"
C'è preoccupazione in casa Milan per l’ingaggio di Victor Boniface. Il Corriere della Sera racconta anche del confronto tra Stefano Mazzoni, responsabile sanitario del Milan, e Stefano Pozzoni, l’ortopedico di fiducia del Diavolo richiamato in tutta fretta dalle vacanze per approfondire le condizioni del ginocchio destro dell’attaccante, affaticato da due interventi al crociato.
Nel Milan prevale la cautela ed ogni decisione è sospesa al verdetto di oggi. Il club dovrà decidere se tesserare o meno il nigeriano, magari ridiscutendo le cifre del prestito con il club tedesco (con uno sconto cioè rispetto ai 5 milioni preventivamente pattuiti) o chiedendo un contributo sull’ingaggio. L'operazione renderebbe necessario un altro tassello: Conrad Harder dello Sporting è praticamente bloccato, ma serve l’ok di Allegri che vorrebbe un profilo più pronto: sarebbe più gradito Hojlund se non fosse che il Napoli si è già portato in posizione di vantaggio. Sullo sfondo resta sempre il grande sogno Dusan Vlahovic, il preferito di Max.
