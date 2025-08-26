Brescianini-Napoli, oggi nuova call! Schira: "Già pronto contratto per il giocatore"

Brescianini-Napoli, oggi nuova call! Schira: "Già pronto contratto per il giocatore"
Oggi alle 09:20
di Fabio Tarantino

Marco Brescianini si avvicina al Napoli. Oggi contatto diretto tra i due club per trovare l'intesa. Il centrocampista ha già detto sì al club azzurro per un contratto fino al 2030 a 1,3 milioni di euro a stagione. Lo riporta su X il giornalista Nicolò Schira. Potrebbe dunque essere il giocatore dell'Atalanta il rinforzo per il centrocampo.

Brescianini era stato trattato già lo scorso anno, aveva anche svolto le visite salvo poi andare a Bergamo con il Napoli che alla fine puntò su McTominay in uscita dallo United. Ora il giocatore torna nel mirino del club azzurro che cerca un centrocampista con le sue caratteristiche, ovvero fisico ma di qualità e con abilità ad inserirsi in zona gol. 