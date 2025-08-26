Brescianini, nessun accordo tra Napoli e Atalanta! Schira: “Trattativa in fase di stallo”
Al momento non c'è nessun accordo tra Napoli e Atalanta per Marco Brescianini. La telefonata tra i due club non ha prodotto sviluppi concreti e le trattative sembrano essersi arenate, entrando in una fase di stallo. A riferirlo su X è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport.
Nonostante l’interesse del Napoli per il centrocampista, le divergenze sulle condizioni economiche e sulle modalità dell’eventuale trasferimento hanno rallentato l’operazione. Al momento, quindi, la situazione resta in stand-by. Brescianini era stato trattato già lo scorso anno, aveva anche svolto le visite salvo poi andare a Bergamo con il Napoli che alla fine puntò su McTominay in uscita dallo United. Ora il giocatore torna nel mirino del club azzurro che cerca un centrocampista con le sue caratteristiche, ovvero fisico ma di qualità e con abilità ad inserirsi in zona gol.
🚨 Excl. - There is no agreement between #Napoli and #Atalanta for Marco #Brescianini, as of now. The call between the clubs was not positive and the talks are now stalled. #transfers https://t.co/waEWxNMtkJ— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro