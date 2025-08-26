Ultim'ora Brescianini, nessun accordo tra Napoli e Atalanta! Schira: “Trattativa in fase di stallo”

Al momento non c'è nessun accordo tra Napoli e Atalanta per Marco Brescianini. La telefonata tra i due club non ha prodotto sviluppi concreti e le trattative sembrano essersi arenate, entrando in una fase di stallo. A riferirlo su X è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport.

Nonostante l’interesse del Napoli per il centrocampista, le divergenze sulle condizioni economiche e sulle modalità dell’eventuale trasferimento hanno rallentato l’operazione. Al momento, quindi, la situazione resta in stand-by. Brescianini era stato trattato già lo scorso anno, aveva anche svolto le visite salvo poi andare a Bergamo con il Napoli che alla fine puntò su McTominay in uscita dallo United. Ora il giocatore torna nel mirino del club azzurro che cerca un centrocampista con le sue caratteristiche, ovvero fisico ma di qualità e con abilità ad inserirsi in zona gol.