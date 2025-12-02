Napoli su Frattesi, da Milano: l’Inter alza il muro, non si muoverà a gennaio

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista a causa degli infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gilmour. Tra gli obiettivi del club azzurro per gennaio ci sarebbe nuovamente Davide Frattesi. Il giocatore desidera trovare maggiore spazio e un posto da titolare e anche per questo le voci su un suo addio all’Inter nella finestra di gennaio sono ricorrenti. La posizione dei nerazzurri, però, è chiara: al momento non c'è alcuna intenzione di cedere Frattesi o qualsiasi altro centrocampista della rosa, incluso Diouf dopo le sue recenti buone prestazioni.

Anche l'ipotesi di un rinnovo contrattuale è attualmente congelata, fa sapere il portale l’interista.it. Solo in caso di un'offerta irrinunciabile l'Inter prenderebbe in considerazione l'idea di sedersi a un tavolo. Tuttavia, al momento, la sua partenza a gennaio è esclusa. È più probabile, in caso di addio, che questo avvenga in estate, ma ogni decisione sarà presa solo dopo un confronto tra il club e il centrocampista classe 1999.