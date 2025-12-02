Lucca via? Tanti club su di lui per gennaio, Sky: la situazione e cosa può accadere

Quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca? E’ possibile un addio già a gennaio? Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, fa il punto della situazione ai microfoni di Radio Marte: Per Lucca lui ci sono opportunità a gennaio, perché ci sarebbero molti club interessati, gli attaccanti sono sempre merce rara e lui ha dimostrato lo scorso anno di avere delle qualità.

Bisogna capire cosa vuole fare il Napoli, ma soprattutto il ragazzo. Il prestito oneroso con obbligo di riscatto, di cui è titolare il club azzurro, complica le cose, ma se c’è una volontà comune una soluzione la si trova. Dipende molto dalla disponibilità dell'Udinese. Il riscatto obbligatorio di Lucca era legato alle sue prestazioni col Napoli; si potrebbero cambiare le condizioni, anticipando l'acquisto o trovando un'altra formula, insomma, per fare il prestito sul prestito. Se però il ragazzo vorrà rimanere, nessuno lo caccerà. In tanti possono farsi avanti per averlo, se cambia squadra”.