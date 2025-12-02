C’è la fila per Atta! Non solo il Napoli, altre tre big su di lui: la posizione dell’Udinese

vedi letture

“Deve dimostrare di poter fare il salto di qualità con l’Udinese, poi un domani non si sa mai”. Con queste parole Gokhan Inler, oggi responsabile dell’area tecnica del club friulano, ha parlato di Arthur Atta, uno dei giocatori più richiesti in vista del mercato invernale che si aprirà il prossimo 2 gennaio.

Sul classe 2003 c’è la fila: Napoli, Juventus, Barcellona e Manchester City hanno già manifestato interesse, riferisce Tmw. L’obiettivo dell’Udinese, però, è chiaro: trattenere il giocatore e rimandare all’estate quella che appare come una cessione difficile da evitare. Molto dipenderà, inutile dirlo, dall’entità delle offerte che arriveranno sul tavolo. Per ora, però, la posizione del club è piuttosto rigida.