C’è la fila per Atta! Non solo il Napoli, altre tre big su di lui: la posizione dell’Udinese
“Deve dimostrare di poter fare il salto di qualità con l’Udinese, poi un domani non si sa mai”. Con queste parole Gokhan Inler, oggi responsabile dell’area tecnica del club friulano, ha parlato di Arthur Atta, uno dei giocatori più richiesti in vista del mercato invernale che si aprirà il prossimo 2 gennaio.
Sul classe 2003 c’è la fila: Napoli, Juventus, Barcellona e Manchester City hanno già manifestato interesse, riferisce Tmw. L’obiettivo dell’Udinese, però, è chiaro: trattenere il giocatore e rimandare all’estate quella che appare come una cessione difficile da evitare. Molto dipenderà, inutile dirlo, dall’entità delle offerte che arriveranno sul tavolo. Per ora, però, la posizione del club è piuttosto rigida.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
