C'è un motivo se Luiz Felipe non è stato ancora tesserato dal Napoli

Luiz Felipe, brasiliano di 27 anni reduce dall’esperienza in Saudi League con l’Al-Ittihad, è una soluzione pronta per l’uso per la difesa del Napoli. Essendo svincolato potrebbe allenarsi subito in attesa di essere tesserato, ma come scrive il Corriere dello Sport, l'ex Lazio nella lista del club azzurro non parte in pole. È una possibilità, però. Ma nulla più. Tanti altri sono i nomi in ballo. Da Danilo a Kiwior. C'è anche il brasiliano ma dietro nelle gerarchie e nelle preferenze del club azzurro.