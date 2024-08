Cagliari, tutto fatto per Gaetano: prestito gratuito con obbligo di riscatto

Gianluca Gaetano è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la trattativa tra i sardi e il Napoli per il centrocampista italiano classe 2000 è stata praticamente chiusa, sulla base di un prestito prestito gratuito con obbligo di riscatto per un totale vicino ai 6 milioni di euro tra cartellino e bonus. Per Gaetano sarà un ritorno in Sardegna, dopo il prestito secco della passata stagione, ma al termine del campionato diventerà interamente un calciatore rossoblù.