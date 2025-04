Cajuste, non scatterà il (ricco) riscatto: farà ritorno a Napoli. In attesa di un altro club

Jens-Lys Michel Cajuste farà ritorno a Napoli. Molto probabilmente soltanto in attesa di una nuova sistemazione. Il centrocampista, attualmente all'Ipswich Town, è in prestito con un obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del club inglese che però è ormai condannato alla retrocessione. Le due società avevano fissato un riscatto a 12mln di euro che a questo punto non verrà esercitato, anche se è risultato tra i pochi a salvarsi in questa stagione e recentemente premiato anche per il miglior gol del mese in Premier.

Cajuste fu anche elogiato da Antonio Conte in una delle prime conferenze stampa nel ritiro di Dimaro, ma difficilmente rientrerà tra i piani per la prossima stagione: "Abbiamo Cajuste e devo essere bravo a tirargli fuori un po' di cattiveria perché è un ragazzo che ha potenzialità importanti sotto tutti i punti di vista", le parole del tecnico che ad inizio ritiro elogiò anche Gaetano e Folorunsho, anche loro poi liberati tra estate e gennaio decidendo di non puntare - per motivi diversi - su queste seconde linee.