Alisson, Gazzetta: "Spacca le partite e c'è già indizio sul numero di maglia"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del mercato del Napoli che si è concluso ieri con l'ufficialità di Alisson Santos, arrivato in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona.

"Fiducia arrivata anche dal mercato. Alisson Santos è un giocatore capace di infiammare e le sue ultime uscite con lo Sporting sono un biglietto da visita molto interessante. Alisson spacca le partite, sa entrare dalla panchina e risultare decisivo. E non vede l'ora di farlo anche a Napoli. «Per me è un sogno arrivare qui, Napoli è una grande squadra ed è una grande opportunità per me e per la mia carriera. Sono molto felice e spero di dare tutto me stesso per aiutare il club a raggiungere tutti gli obiettiv Non vedo l'ora di poter vivere il nostro stadio e sentire il calore dei tifosi». Allo Sporting aveva il 27, lasciato libero da Lucca. Chissà non voglia provare a farlo brillare di nuovo".