Calciomercato Napoli, ecco i 5 giocatori in uscita per fare mercato a 'saldo zero'

Il Napoli dovrà operare a gennaio senza superare l'indicatore del costo del lavoro allargato per un mercato quindi a costo zero (tra cartellini e stipendi), chiudendo con un equilibrio perfetto tra entrate ed uscite. In quest’ottica, il Napoli ha individuato cinque giocatori potenzialmente in uscita: Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino. Tutti accomunati dal desiderio di trovare maggiore continuità, dopo mesi vissuti spesso ai margini. Le richieste, del resto, non mancano.

Lucca, arrivato in estate dall’Udinese, ha attirato l’interesse del West Ham dopo la partenza di Füllkrug e anche la Juventus ha chiesto informazioni. La sua situazione è però legata al rientro di Lukaku, fermo da agosto e non ancora tornato in campo nonostante la convocazione in Supercoppa. Anche gli altri profili sono monitorati: Mazzocchi resta nel mirino del Sassuolo, Vergara piace a Cagliari e Lecce, mentre Marianucci, acquistato dall’Empoli, è seguito con attenzione sia dal Cagliari sia dal Torino. Questo gruppo rappresenta il “tesoretto” da cui il Napoli potrebbe attingere per finanziare eventuali innesti.