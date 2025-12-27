Lukaku, altro no alle sirene arabe! Nella testa solo il Napoli ed il ritorno al top

Romelu Lukaku non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio che conta e intende restare ancora ad alti livelli con la maglia del Napoli. In questo senso, il quotidiano partenopeo Il Mattino segnala come il belga abbia ancora una volta detto no alle tentazioni arabe, che già in estate avevano provato a convincerlo a lasciare Napoli in cambio di un bel po' di soldoni.

In questo momento Big Rom ha in mente solo di tornare in campo con la maglia azzurra e dare tutto per il suo mentore Conte. L'attaccante azzurro è rientrato tra i convocati per la Supercoppa, pur non avendo minuti nelle gambe come svelato dal tecnico, ed ora ha intenzione di alzare i giri del motore per ritagliarsi uno spazio. Per la Saudi Pro League, eventualmente, ci sarà tempo.