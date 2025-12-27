Tutte le big su Palestra: ci prova l'Inter, c'è la prima maxi-richiesta dell'Atalanta

Solo investimenti in prospettiva. Oaktree ha dettto la linea del mercato dell’Inter e, salvo rare eccezioni (vedere Akanji) sarà una linea verde quella dei nerazzurri che, non a caso, stanno trattando da tempo tutti profili giovani. Lo racconta quest'oggi il Corriere dello Sport, sottolineando però i costi molto alti dei cartellini.

È il caso di Palestra, a cui è bastato mezzo campionato in prestito al Cagliari per convincere tutte le big sulle sue qualità. E così l’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, si sta già fregando le mani. La quotazione dell’esterno, infatti, già si aggira sui trentacinque-quaranta milioni. Sarebbe l’ideale per coprire l’assenza, presente e futura, di Dumfries. E chissà che la gara di domani sera a Bergamo possa essere l’occasione per una prima chiacchierata.