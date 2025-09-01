Calciomercato Napoli, il borsino: doppio annuncio in arrivo, il decimo colpo può essere un 10

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Il Napoli arriva all'ultimo giorno di mercato con i compiti a casa ampiamente già fatti. Definite ampiamente le operazioni per Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas, annunciati persino da Conte: manca solo il tweet ufficiale di De Laurentiis per la doppia operazione con i giocatori già in città e che sono stati protagonisti anche degli scatti per la presentazione social. 6mln di prestito più 44mln di riscatto (obbligatorio in caso di qualificazione Champions) per l'attaccante mentre prestito di 2mln di euro, più 500mila euro di bonus e riscatto a 17mln per il macedone. Da escludere anche sorprese, considerando che per la lista Serie A il Napoli senza ulteriori tagli potrebbe prendere solo degli under. Queste ultime ore potrebbero regalare quasi esclusivamente un colpo in prospettiva e per la Primavera con il ds Manna che sta provando a far valere i rapporti con il suo pupillo Francisco Barido: il classe 2007 che ha incantato con l’Under 17 della Juventus entrando nell’orbita della Primavera e della Next Gen ma ora, con il rapporto in scadenza nel 2026, ha deciso di non rinnovare e il Napoli ha fiutato il colpaccio per il numero 10 argentino.

Riepilogo cessioni

Il Napoli in questo finale di mercato deve sbloccare le ultime cessioni minori per definire l'organico. Il club partenopeo in questo mercato ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 16mln), uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom, circa 2mln (con obbligo condizionato a 7,5) per Cajuste. Circa 29,5mln, al di là dei possibili riscatti, che sono aumentati con il prestito con obbligo a 7mln (+1mln di bonus) per Simeone al Torino fino a diventare 63,5mln con i 22mln garantiti per Raspadori (più 4mln di bonus) dall'Atletico Madrid ed i 5mln dall'Udinese per Zanoli. Restano da piazzare Cheddira, Coli Saco e Hasa che probabilmente andrà a giocare in B alla Carrarese.

Di seguito il riepilogo al 1 settembre ore 11.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 100% (prestito con obbligo per 21,5mln, Torino)

Gutierrez 100% (definitivo per 18mln più 2 di bonus, Girona)

Hojlund 99% (prestito oneroso a 6mln con obbligo condizionato a 44mln, Man United)

Elmas 99% (prestito con diritto, Lipsia)

Barido 80% (definitivo, Juventus)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

Iaccarino 100% (in prestito, Arezzo)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Marchisano 100% (definitivo, Avellino)

Lindstrom 100% (prestito oneroso a 1,5mln con riscatto a 18, Wolfsburg)

Ngonge 100% (prestito a 1mln con diritto di riscatto a 16, Torino)

Folorunsho 100% (prestito oneroso a 1mln e diritto di riscatto a 8mln, Cagliari)

Zerbin 100% (prestito a 0,3mln con obbligo condizionato, Cremonese)

Osimhen 100% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Mezzoni 100% (definitivo, Entella)

Cajuste 100% (prestito oneroso a 2mln e obbligo condizionato a 7,5mln, Ipswich)

Simeone 100% (obbligo di riscatto a 7mln più 1mln di bonus, Torino)

Sgarbi 100% (in prestito, Pescara)

Popovic 100% (definitivo con futura rivendita, Partizan)

Cioffi 100% (in prestito, Livorno)

Raspadori 100% (a titolo definitivo per 22mln + 4mln di bonus, Atletico Madrid)

Vilardi 100% (definitivo, Sorrento)

Obaretin 100% (in prestito a 300mila euro con diritto di riscatto a 3,5mln, Empoli)

Zanoli 100% (a titolo definitivo per 5mln più 1mln di bonus, Udinese)

Coli Saco 99% (in prestito)

Hasa 99% (in prestito, Carrarese)

Cheddira 99% (in prestito, Udinese)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema, Gutierrez

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, McTominay, Gilmour, Vergara, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Neres, Lukaku, Ambrosino, Lang, Lucca