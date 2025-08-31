Ultim'ora

Cheddira, ipotesi Bundesliga! Moretto: "Lo Schalke ci prova, cifre e formula"

Cheddira, ipotesi Bundesliga! Moretto: "Lo Schalke ci prova, cifre e formula"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:11Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

"Schalke 04 su Walid Cheddira. Il club tedesco ci prova in prestito con diritto di riscatto sui 4 milioni complessivi": lo ha scritto su X il giornalista Matteo Moretto. La punta sembrava destinata all'Udinese ma dopo l'infortunio di Lukaku l'affare è stato messo in stand-by - serviva a Conte un'alternativa dalla panchina per le prime due di campionato oltre ad Ambrosino - quando mancavano solo le visite mediche.

Da quel momento il destino dell'ex Frosinone è cambiato e dopo il Cagliari ecco spuntare anche la squadra tedesca. L'Udinese resta ovviamente interessato ma adesso c'è concorrenza anche estera da superare. Vedremo come andrà a finire. Di sicuro Cheddira lascerà Napoli entro domani. 