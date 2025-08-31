Mainoo-United, continua lo scontro! Romano: "Il giocatore insiste per andare via"
Il Manchester United continua a trattenere Kobbie Mainoo, nonostante le richieste del centrocampista di andare in prestito per accumulare esperienza. La decisione del club inglese è stata rafforzata dagli infortuni di Cunha e Mount, che hanno ridotto le opzioni a disposizione di Amorim in mezzo al campo. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
Mainoo, però, continua a spingere per trovare spazio altrove e crescere con continuità, convinto che un prestito possa accelerare il suo percorso di sviluppo. Dalla società, invece, la linea è chiara: il centrocampista resta un patrimonio del Manchester United e la sua partenza, almeno per il momento, non è contemplata. Da giorni tanti rumors accostano Mainoo al Napoli, proprio per lo status di Under favorevole per le liste il club azzurro ha sondato il possibile colpo.
🚨 Manchester United keep blocking Kobbie Mainoo’s exit on loan especially after Cunha and Mount injuries.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Mainoo insists to go, play and develop but #MUFC want to keep him. pic.twitter.com/gL74KOkRWK
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro