Cambio ruolo per De Bruyne? Gazzetta: "Ipotesi suggestiva nel 4-3-3"

Antonio Conte continua a studiare soluzioni alternative per rendere il suo Napoli ancora più imprevedibile. Nelle prossime partite, il tecnico potrebbe sperimentare una novità tattica importante: l’impiego di Kevin De Bruyne come falso nove. Questa la possibilità suggerita dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: l’idea nasce dall’esigenza di avere esterni offensivi più liberi di attaccare l’area e finalizzare, sfruttando al meglio gli inserimenti senza dare punti di riferimento alle difese avversarie.

“Esiste anche una soluzione in più, sabato sera a un certo punto avevamo immaginato di vedere con l’eventuale inserimento di Lang al posto di Lucca e lo spostamento di De Bruyne nel ruolo di falso nove. In certe partite questa può diventare un’arma tattica preziosissima: un 4-3-3 con la mediana dello scorso anno (Anguissa-Lobotka-McTominay) e due ali pronte a tagliare sui suggerimenti del belga.” scrive la rosea.