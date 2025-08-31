L’allarme di Bergomi a Sky: “Inter rendeva col gioco di Inzaghi! Titolari più vecchi e presi 5 under…”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato la sconfitta dell'Inter contro l'Udinese: "Inzaghi la faceva giocare bene, con picchi di gioco e connessioni tra giocatori ma deve farlo per rendere. Ora Chivu deve lavorare sulla testa per stare sempre lì, ma l’Udinese crea a tutti problemi ma anche per come è strutturata l’Inter.

L’Inter ha un anno in più, viene da un anno difficile a livello nervoso ed ha preso 5 giovani e nessun titolare. Sono venute fuori le solite problematiche di questa squadra, le conosciamo da 4 anni. Non c’è gente che salta l'uomo, torniamo sempre lì. Ne aveva uno e l'ha ceduto. Buttare palloni in area con l'Udinese così fisica diventa dura".