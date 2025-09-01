Schira conferma: "Baridò ha chiesto alla Juve di essere ceduto al Napoli"

"Francisco Baridò ha chiesto alla Juventus di essere ceduto al Napoli". Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, conferma su X quanto scrivvo da Repubblica e dal Corriere dello Sport questa mattina: "Il giovane talento non rinnoverà il contratto con la Juve (scadenza giugno 2026). I bianconeri chiedono €1 milione + una percentuale sulla futura cessione. Francisco Baridò (nato nel 2008) ha concordato con il Napoli i termini personali per un contratto fino al 2028 con opzione per il 2030".