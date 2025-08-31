Retroscena Musah: il Napoli lo voleva a titolo definitivo e il Milan rifiutò, oggi va via in prestito
Yunus Musah è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco e il Milan hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del centrocampista statunitense per una cifra di circa 25 milioni di euro.
Daniele Longo, corrispondente del Milan per Radio Sportiva, riferisce attraverso il proprio profilo X un retroscena di mercato sul giocatore cercato anche dal Napoli: "A giugno il Milan disse 'no' al Napoli che voleva Musah a titolo definitivo e aveva offerto 25 milioni. Oggi Yunus andrà all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto".
A giugno il Milan disse “no” al Napoli che voleva Musah a titolo definitivo e aveva offerto 25 milioni. Oggi Yunus andrà all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto pic.twitter.com/zQjX821CoI— Daniele Longo (@86_longo) August 31, 2025
