Hasa in uscita, Sky: il classe 2004 andrà a giocare in Serie B
Il Napoli definisce un’operazione in uscita: Luis Hasa è pronto a proseguire la sua carriera in Serie B. Secondo Sky Sport, Il giovane centrocampista lascia infatti il club azzurro per approdare alla Carrarese, formazione neopromossa che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Un passaggio importante per il giocatore, che avrà l’occasione di trovare maggiore continuità e spazio.
La formula dell’operazione prevede un trasferimento a titolo temporaneo, con l’obiettivo di permettere a Hasa di maturare esperienza in un campionato competitivo come la Serie B. Per la Carrarese, invece, si tratta di un innesto di qualità in grado di alzare il livello tecnico della squadra. Il Napoli continuerà a monitorarne da vicino i progressi, nella speranza di ritrovare in futuro un giocatore ancora più maturo.
