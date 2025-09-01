Fedele: “Solo ora ci si rende conto dell’importanza di Lukaku. Mercato da 6, vi spiego"

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele intervenuto ai microfoni di OttoChannel durante la trasmissione ‘Salotto Azzurro’: "Il Napoli col Cagliari non mi è assolutamente piaciuto. Nel mondo del calcio conta solo il risultato, nella mia lunghissima carriera ho visto cambiare pagelle al 94’. Faccio l’esempio di Napoli-Lecce con salvataggio sulla linea di Grava e gol di Cavani, fino a quel momento non aveva toccato palla. Ero in tribuna stampa e non vi dico i voti che aveva avuto Cavani. Un risultato positivo o negativo fa cambiare un direttore, un allenatore o un giocatore. Dico che non mi è piaciuta la partita del Napoli perché è un momento nel quale i giocatori che dovrebbero fare la differenza non la fanno, per motivi fisici mi auguro, e per sopravvenuti problemi tattici. Solo adesso il Napoli si rende conto dell’importanza di Lukaku, perché non era quello dei 25 gol ma quello dei 15 e degli 11 assist. Cosa che Lucca non potrà mai fare, ha altre caratteristiche. E’ un giocatore bravo di testa e che si dà da fare, ma non ha quella qualità e quella prestanza fisica per dare la palla.

Quello che non riesco a capire è che il Napoli perde Lukaku e cambia sistema di gioco. Prende Hojlund, che ha caratteristiche totalmente diverse, è un giocatore che attacca la profondità e non è un grande goleador. Il Napoli ha perso la sua caratteristica principale: giocare a tre davanti con un esterno che faceva la conversione e aveva il gol nelle gambe. Chi ha il gol nelle gambe degli attuali esterni? Il Napoli è andato per un mese e mezzo appresso a Ndoye e poi ha virato su Gutierrez. Il Napoli cerca un sostituto di Anguissa e non l’ha trovato. Elmas? Non è un giocatore di fisicità. Il giocatore di impatto fisico, di forza che deve conquistare palla, di elevazione e contrasto non è lui. McTominay al posto di Anguissa? Si, però ora giocando con i quattro centrocampisti con De Bruyne che non è ancora nelle condizioni ideali e viene indietro per prendere la palla e McTominay va a fare la prima punta. Il problema però è un altro, si dice che il Napoli non spende ma non è vero. Ha speso più di 100 milioni, avendo spesa quella cifra bisogna rafforzare la squadra, soprattutto i titolari. Ma Beukema, 30mln, e non entra, Lucca super pagato 40mln e con Hojlund non giocherà più titolare. Poi bisogna vedere Lang, mi auguro possa fare qualcosa ma anche lui non ha il gol nelle corde. Però questo non significa che il Napoli non lotterà per vincere il campionato, io sono convinto di questo.

Voto al mercato del Napoli? E’ stato un mercato per rinforzare la rosa, ma non ha rinforzato la prima squadra. Dovrei dargli per quello la sufficienza, ma quando si spendono più di 100 milioni… L’intelligenza di De Laurentiis è quella di aver dato a Conte una grande automobile. Però Conte non può prenderci in giro quando dice 'Se facevamo 0-0 ero contento”, mente'.