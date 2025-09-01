Il retroscena su Sudakov (finito al Benfica): dopo l'inverno, Napoli non l'ha più cercato

Georgy Sudakov per un inverno è stato a un passo dal Napoli che poi non è più tornato sul calciatore. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "Perché gli azzurri avevano offerto 40 milioni di euro allo Shakhtar Donetsk per averlo, ma poi il club aveva deciso di trattenerlo. Quest'estate, invece, non ci sono stati club che lo hanno voluto, o quasi. Eppure è uno dei migliori centrocampisti - per talento - che ci possono essere in Europa.

Così ha avuto la meglio il Benfica. Prestito di 6,75 milioni con obbligo di riscatto a partire dalla prossima stagione per 20,25 milioni, portando la cifra a 27. Più i bonus, altri cinque, per un totale di 32 se dovessero essere centrati tutti. Sono cifre ufficiali che sono state comunicate alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, l'autorità che vigila i mercati finanziari. In più c'è il 25% sulla futura rivendita, che potrebbe essere abbassata al 15% in caso di pagamento di altri 6 milioni."