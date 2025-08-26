Hojlund, il Napoli vuole averlo già in panchina col Cagliari: la strategia
Ora si attende di capire quale sarà la tempistica. Il quotidiano Tuttosport scrive di una possibile convocazione di Rasmus Hojlund già per la gara di sabato del Napoli contro il Cagliari. D'altronde l'affare si è ormai concluso, o quasi. Mancano solo i dettagli. "Accordo ormai concluso tra il Napoli e i Red Devils sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Cioè, numero di gol, numero di presenze e la qualificazione in Champions.
Le cifre? Non banali: 5 milioni per il prestito oneroso con il riscatto fissato a 40 milioni. C’è anche l’intesa con Hojlund ed il suo entourage per un contratto di 5 anni da 4,5 milioni netti a stagione. La dirigenza partenopea è in contatto costante con il club inglese per finalizzare l’operazione, con l’obiettivo di mettere l’attaccante a disposizione di Conte già per la partita di sabato contro il Cagliari".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
