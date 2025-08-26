Politano a vita a Napoli: firmato il rinnovo! La nuova durata contrattuale

Matteo Politano e il Napoli avanti insieme: l’esterno azzurro ha firmato il rinnovo del contratto con il club partenopeo fino al 30 giugno 2028. A svelare la notizia è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Arrivato a Napoli nella stagione 2019-2020, Politano è via via diventato uno dei punti di riferimento della squadra. In cinque stagioni con la maglia azzurra ha collezionato complessivamente 234 presenze tra campionato, Coppe nazionali e competizioni europee, siglando 34 gol e servendo 35 assist ai compagni.