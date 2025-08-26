Mazzocchi non parte? Schira: "Quattro offerte, ma vuole restare e Conte lo apprezza"

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ha scritto un post su X: "Le possibilità di Pasquale Mazzocchi di rimanere al Napoli stanno aumentando nonostante le numerose offerte ricevute nelle ultime settimane da altri club di Serie A (Sassuolo, Pisa, Cagliari, Cremonese). Il terzino vuole restare e Antonio Conte lo apprezza come vice di Di Lorenzo". Notizia questa che può avere legame con le difficoltà per arrivare a Juanlu o semplicemente con la decisione del Napoli di abbandonare la pista per concentrare ogni sforzo anche economico sull'arrivo di Hojlund. 