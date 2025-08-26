Hojlund, si lavora per le visite! Schira: "Entro giovedì sarà a Villa Stuart"

vedi letture

Visite mediche tra domani e giovedì per Rasmus Hojlund alla clinica Villa Stuart di Roma. Lo scrive su X il giornalista Nicolò Schira. Conferma ulteriore del fatto che l'accordo è ormai cosa fatta. Il danese firmerà un contratto della durata di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Accordo con lo United per prestito con obbligo di riscatto condizionato, pacchetto totale da circa 45 milioni di euro.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Il danese era da tempo in cima alla lista o comunque era tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ora chiude.