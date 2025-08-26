Anguissa, futuro al Napoli: si lavora per un altro rinnovo, i dettagli
L’ago della bilancia del centrocampo del Napoli era e resta Zambo Anguissa: lo sottolinea Il Mattino oggi in edicola, mettendo in evidenza l'importante del centrocampista camerunese anche in un centrocampo di grandi firme. Sul mercato il Napoli ha da tempo l’obiettivo di trovargli un alter ego, un elemento che possa coprirgli le spalle quando ci sarà bisogno.
A dicembre scatta la campanella della Coppa d’Africa: Anguissa risponderà alla chiamata e Conte ne dovrà fare a meno, al massimo, per un mese se dovesse arrivare fino in fondo. Sarà proprio in uno dei momenti decisivi dell’anno: la Supercoppa Italiana da giocare, le sfide finali del torneo di Champions League. Tutto in poco tempo. Sul piatto, da tempo, c’è anche una idea di rinnovo del suo contratto.
Qualche mese fa il club azzurro ha utilizzato l’opzione per il prolungamento automatico dell’accordo, ma gli azzurri vorrebbero estenderlo ben oltre il 2027. Per poter trattenere uno dei pezzi pregiati di questa generazione azzurra.
