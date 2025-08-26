Un'altra prima scelta per Conte, poi in arrivo gli ultimi colpi

Doveva essere il giorno chiave per l’arrivo del sostituto di Romelu Lukaku e così è stato. Il Napoli ieri ha praticamente definito l’arrivo di Rasmus Hojlund, primissimo obiettivo di Antonio Conte , chiudendo l’accordo con il giocatore e con il Manchester United per la soddisfazione di tutte le parti in causa. Un’operazione da 5mln di euro per il prestito più un obbligo di riscatto condizionato (a 40mln di euro e non più a 45) a certe condizioni da raggiungere come il raggiungimento della Champions League ma anche traguardi personali come gol e presenze. Wd un contratto - in caso di riscatto - da cinque anni più uno di opzione. Quello che chiedeva dall’inizio il giocatore: non un semplice prestito col rischio di rientrare poi al Manchester United per essere nuovamente piazzato come un pacco postale. Ora la trattativa entra nella fase della formalizzazione per poi organizzare le visite mediche e nel frattempo il Napoli - col budget residuo - proverà a completare gli altri tasselli per chiudere un mercato importantissimo.

Le altre operazione

Non più un esterno puro, considerando che il Napoli spesso scenderà in campo col modulo visto col Sassuolo con i quattro centrocampista tutti dal primo minuto ed in questo senso il reparto è corto e Anguissa peraltro partirà per la Coppa d'Africa. La soluzione Elmas resta la favorita, avendo la capacità di giocare da mezzala ma anche da falso esterno all'occorrenza (e pure per la formula, trattando un prestito oneroso con diritto di riscatto senza obbligo). Il nome alternativo degli ultimi giorni è quello di un ritorno su Brescianini, ma l'Atalanta dovrebbe prima sostituirlo. Per l'out destro Juanlu Sanchez aspetta sempre il Napoli ma il Siviglia non si smuove dalla valutazione di 20mln di euro e ieri l'ha schierato anche da titolare. In questo senso il Napoli per ora non dà l'ok alle partenze di Zanoli o Mazzocchi e potrebbe anche rinunciare all'Under 21 spagnolo considerando l'extra-budget per l'attaccante. D'ora in avanti si procederà per priorità.