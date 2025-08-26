Politano-Napoli, c’è l’accordo per il rinnovo: la nuova scadenza e le cifre

Matteo Politano e il Napoli hanno raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto. L’esterno azzurro resterà legato al club fino a giugno 2028, mantenendo un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, riferisce la redazione di Sport Mediaset.

L’aumento era già stato programmato nell’accordo pluriennale firmato in precedenza, che prevedeva una crescita graduale dello stipendio nel corso degli anni. Con questo rinnovo, il Napoli ribadisce la propria fiducia in uno dei punti fermi della rosa di Antonio Conte, mentre Politano conferma la sua volontà di proseguire l’avventura in maglia azzurra.