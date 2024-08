Calciomercato Napoli, il borsino: tutto su acquisti, cessioni, rinnovi e trattative

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Inizia una nuova fase del mercato azzurro. Dopo una lunga fase di stallo, il Napoli sembra pronto a stringere per velocizzare le operazioni ed accontentare Antonio Conte. Non si sblocca l'addio di Osimhen, anche se pure lì diversi rumors non mancano su un possibile arrivo anticipato di Lukaku, ad ogni modo il club partenopeo accelera per le altre caselle. Definita la cessione di Jens Cajuste che, dopo aver rifiutato il Galatasaray e non solo, potrà soddisfare il desiderio di giocare in Premier League: passerà in prestito con obbligo di riscatto al Brentford. In uscita anche Gianluca Gaetano, che da giorni non si allena più in ritiro, che andrà al Parma per circa 10mln di euro complessivi (oggi l'incontro decisivo col ds gialloblù).

Staffette pronte dunque (anche se Gaetano da prodotto delle giovanili non libera un posto in lista) per Glimour del Brighton e Brescianini del Frosinone su cui il Napoli lavora da tempo (e li ha praticamente già bloccati). Persino prima di loro però può arrivare un altro rinforzo, in questo caso per l'attacco: il Napoli infatti incontrerà l'agente dell'attaccante esterno del Benfica David Neres, valutato circa 20-25mln di euro e capace di giocare su entrambe le corsie, e ci sono buone possibilità di chiudere subito l'operazione.

Al momento, invece, nessuna proposta per Mario Rui (il Napoli per cederlo oltre a liberare il cartellino dovrebbe partecipare al pagamento dell'ingaggio) ed intanto il portoghese ha ottenuto un permesso per lasciare il ritiro: si riaggregherà eventumentre dopo la gara col Modena, ma le parti sperano di trovare una sistemazione. Il Napoli proverà a cambiare più possibile ed in uscita - anche per la questione liste e ridurre numericamente l'organico - c'è Cheddira che ha tante proposte e non è escluso possa partire anche Simeone. Proseguono le riflessioni su Natan che può far gola all'Empoli in prestito con riscatto e contro-riscatto in modo che il Napoli possa vedere il brasiliano valorizzato senza perderne il controllo. A fine ritiro proseguiranno anche le cessioni minori con il promettente Iaccarino che piace al Frosinone e la B dovrebbe essere anche nei piani di Coli Saco che s'è aggregato ieri al ritiro dopo le Olimpiadi col Mali. Il talento Popovic invece potrebbe restare con la Primavera azzurra con cui ha inziato il ritiro in Abruzzo.

Di seguito il riepilogo completo ed aggiornato al 6 agosto ore 1.00

IN ENTRATA

Popovic 100% (svincolato)

Spinazzola 100% (svincolato)

Rafa Marin 100% (a titolo definitivo per 10mln con recompra, Real Madrid)

Buongiorno 100% (a titolo definitivo per 35mln più bonus, Torino)

Lukaku 80% (a titolo definitivo, Chelsea)

Brescianini 80% (Frosinone)

Gilmour 70% (a titolo definitivo, Brighoton)

Neres 60% (Benfica)

Berardi 1% (Sassuolo)

Chiesa 1% (Juventus)

IN USCITA

Demme 100% (svincolato)

Zielinski 100% (svincolato)

Idasiak 100% (svincolato)

Gollini 100% (fine prestito)

Traoré 100% (fine prestito)

Dendoncker 100% (fine prestito)

Vergara 100% (rinnovo prestito, Reggiana)

Zanoli 100% (prestito con obbligo condizionato a 7mln, Genoa)

Obaretin 100% (in prestito, Bari)

Sgarbi 100% (in prestito, Bari)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Vilardi 100% (in prestito, Potenza)

Cioffi 100% (in prestito, Rimini)

Ambrosino 100% (in prestito, Frosinone)

Marranzino 100% (in prestito, Cavese)

Vigliotti 100% (in prestito, Cavese)

Lindstrom 100% (in prestito per 3mln e riscatto a 22mln, Everton)

Ostigard 100% (a titolo definitivo, 7mln, Rennes)

Marchisano 100% (in prestito, Cavese)

Cajuste 99% (prestito con obbligo, Brentford)

Gaetano 95% (a titolo definitivo, Parma)

Iaccarino 95%

Mario Rui 90%

Coli Saco 90% (in prestito)

Osimhen 90% (a titolo definitivo, Psg)

Mezzoni 90%

Cheddira 90%

Zerbin 70%

Simeone 60%

Natan 40%

Zerbin 25%

Contini 20%

Popovic 20% (in prestito)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Caprile

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Natan, Mazzocchi, Rafa Marin, Buongiorno

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Cajuste, Gaetano, Folorunsho, Spinazzola

ATTACCO: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Zerbin, Ngonge, Cheddira

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Caprile, Cajuste, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano

2026 - Mario Rui, Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola

2025 - Contini, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)