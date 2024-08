Ultim'ora Sky - David Neres in arrivo prima di Brescianini: domani incontro per chiudere!

E' previsto per domani un incontro con l'agente del brasiliano del Benfica David Neres.

Sembra sbloccarsi il mercato del Napoli, grazie alle possibili prossime uscite di Jens Cajuste e Gianluca Gaetano. Ad entrare al posto dei due centrocampisti sono pronti Billy Glimour e Marco Brescianini. Prima del classe 2000 del Frosinone però potrebbe arrivare un atlro acquisto, stavolta in attacco perché c'è da registrare un'accelerata importante.

E' infatti è previsto per domani un incontro con l'agente del brasiliano del Benfica David Neres, valutato circa 20-25mln di euro. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, svela su X: "Il Napoli potrebbe chiudere prima per David Neres che per Brescianini, perché domani incontrerà l'agente del brasiliano".