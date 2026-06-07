Calciomercato Napoli, intrigo Lobotka! Allegri chiede la conferma, Spalletti lo vuole alla Juve

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Calciomercato, Stanislav Lobotka conteso tra Napoli e Juventus: Allegri lo vuole confermare, Spalletti lo chiede per la nuova Juventus.

Stanislav Lobotka è al centro di un vero e proprio intreccio di mercato, scrive Sportmediaset. Da un lato Massimiliano Allegri vorrebbe la permanenza al Napoli, dall’altro Luciano Spalletti, che lo conosce perfettamente e lo ha valorizzato al massimo livello, lo vorrebbe invece al centro del nuovo progetto tecnico della Juventus. Il centrocampista slovacco ha un contratto in scadenza tra un anno e Aurelio De Laurentiis si sarebbe già mosso su input diretto di Allegri per provare a blindarlo con un rinnovo.

Valutazione, clausola e ostacoli tra Napoli e Juventus

Anche qualora il giocatore dovesse decidere di non accettare la proposta di rinnovo del Napoli, il suo eventuale passaggio alla Juventus non sarebbe affatto semplice. La richiesta del club azzurro per privarsi subito di uno dei propri punti fermi si aggira intorno ai 35 milioni di euro. La clausola rescissoria di Lobotka è fissata a 25 milioni, ma è valida esclusivamente per l’estero. Lo slovacco percepisce attualmente 3,5 milioni di euro a stagione. Si prospetta, dunque, un vero e proprio duello tra Napoli e Juventus, con Lobotka perfettamente rispondente alle esigenze tecniche di entrambi gli allenatori. De Laurentiis, però, è noto per la sua rigidità nelle trattative e difficilmente farà sconti a una diretta concorrente come la Juventus, oggi guidata proprio da Spalletti. Un elemento che complica ulteriormente uno scenario già delicato, anche alla luce dei rapporti non idilliaci tra il presidente azzurro e l’ex tecnico del Napoli.