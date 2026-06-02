GRATIS - Google "Fonti preferite", ecco come aggiungere TuttoNapoli alle tue notizie
Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama "Fonti preferite" e permette di scegliere direttamente quali siti far comparire più spesso nei risultati. Una novità semplice, ma molto utile, soprattutto per chi vuole evitare siti poco autorevoli sul Napoli e restare sempre aggiornato con TuttoNapoli.net.
Aggiungi TuttoNapoli in un clic - Puoi farlo subito da qui: https://www.google.com/preferences/source?q=tuttonapoli.net
Una volta aperto il link, spunta la casella e conferma!
Fatto: da questo momento TuttoNapoli entrerà tra le tue fonti preferite.
COSA CAMBIA
Attivando questa funzione: vedrai più notizie di TuttoNapoli nella sezione Notizie principali!
E nella nuova sezione dedicata chiamata “Dalle tue fonti”.
Continuerai comunque a ricevere una panoramica completa anche da altri siti.
In pratica, Google darà priorità alle fonti che hai scelto tu.
Una nuova esperienza di lettura, più tua! Aggiungi ora TuttoNapoli.net e assicurati di vedere sempre le notizie che contano davvero.
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