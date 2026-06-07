Asse Napoli-Genoa, scambio caldeggiato da Raiola: il motivo

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Napoli-Genoa, prende quota lo scambio Fini-Obaretin: coinvolto anche Garofalo.

Il Napoli continua a lavorare anche sul fronte dei giovani talenti e nelle ultime ore prende quota un'ipotesi di mercato che coinvolge il Genoa. Secondo quanto riportato dall'edizione genovese di Repubblica, i due club starebbero valutando uno scambio che potrebbe soddisfare le esigenze tecniche di entrambe le società. Al centro dell'operazione ci sarebbe Seydou Fini, attaccante italiano di origini ivoriane che nell'ultima stagione si è messo in evidenza in Serie B con la maglia del Frosinone e che il Napoli segue con particolare attenzione in ottica futura.

Fini al Napoli, Obaretin e Garofalo al Genoa

L'ipotesi sul tavolo prevede il trasferimento al Genoa di Nosa Obaretin, difensore classe 2003 cresciuto nel vivaio azzurro, e del promettente Christian Garofalo, esterno offensivo nato nel 2007. In direzione opposta andrebbe invece Seydou Fini, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Secondo Repubblica, l'operazione potrebbe trovare terreno fertile anche grazie a un dettaglio non secondario: Obaretin e Fini condividono lo stesso entourage, quello della famiglia Raiola. Inoltre, il Genoa avrebbe bisogno di un centrale mancino come alternativa a Johan Vásquez, mentre Fini faticherebbe a trovare spazio nel progetto tecnico di Daniele De Rossi. Per questo motivo lo scambio viene ritenuto una soluzione capace di accontentare tutte le parti coinvolte e potrebbe diventare uno dei temi caldi delle prossime settimane di mercato.