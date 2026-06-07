Calciomercato Napoli, Vlahovic può andare in Premier: trattativa con il Chelsea

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Calciomercato Chelsea, contatti con Susan Vlahovic: i Blues spingono per il colpo a parametro zero. Trattativa in corso.

Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da TEAMtalk, avrebbe intensificato i contatti con l’entourage di Dusan Vlahovic, attaccante accostato anche al Napoli. Il club londinese sta lavorando per anticipare la concorrenza e provare a portare il serbo a Stamford Bridge, inserendolo tra le priorità assolute per rinforzare l’attacco.

Vlahovic tra i free agent più ambiti d’Europa: contatti con il Chelsea

Il 26enne è infatti uno dei profili più richiesti del panorama internazionale dopo la decisione di non rinnovare il contratto con la Juventus, scelta che ha di fatto aperto una vera e propria corsa al suo ingaggio. Secondo quanto riportato dal portale inglese, lo scorso 4 giugno il Chelsea avrebbe avviato i primi contatti con i rappresentanti del giocatore. I Blues seguono Vlahovic da diversi anni e hanno mantenuto rapporti costanti sulla sua situazione durante tutta la sua esperienza in Italia. Ora, con la necessità di individuare un nuovo numero 9 e con uno degli attaccanti più prolifici d’Europa disponibile a parametro zero, le parti ritengono che le condizioni possano essere favorevoli per un tentativo concreto da parte del club londinese.