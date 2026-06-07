Calciomercato Napoli, non solo il Genoa: su Obaretin si muove un’altra italiana
L’Udinese sta monitorando con grande attenzione l’evoluzione di Nosa Obaretin, giovane difensore di proprietà del Napoli. Il club azzurro - riporta Tmw - potrebbe decidere di inserirlo sul mercato, anche se molto dipenderà dalle scelte del nuovo allenatore. I friulani, dal canto loro, hanno mostrato un interesse concreto per il giocatore, osservandolo più volte nel corso degli ultimi mesi. Resta ora da capire quale formula potrebbe sbloccare l’operazione: una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con diritto di riscatto.
Possibili intrecci di mercato tra Napoli, Genoa e Udinese
Sul tavolo, però, resta anche l’ipotesi di uno scambio di talenti tra Napoli e Genoa, un’operazione che potrebbe coinvolgere lo stesso Obaretin e Seydou Fini, esterno offensivo classe 2006. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti esplorativi tra le parti per valutare la fattibilità dell’affare, senza però arrivare a una soluzione concreta. In questo scenario si inserisce anche l’Udinese, che continua a restare vigile dopo aver osservato il difensore durante il suo periodo di prestito all’Empoli. In Serie B, Obaretin ha collezionato 29 presenze e un gol, quasi sempre da titolare. Nell’ultima parte di stagione, però, ha trovato meno spazio, complice anche una serie negativa dell’Empoli durata undici partite senza vittorie. Già a gennaio si era registrato un forte interesse dell’Hellas Verona, ma il club toscano aveva deciso di trattenerlo fino al termine del campionato.
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