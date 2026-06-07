Calciomercato Napoli, non solo il Genoa: su Obaretin si muove un’altra italiana

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Calciomercato Napoli l'Udinese segue da vicino Nosa Obaretin, difensore di proprietà del club azzurro seguito anche dal Genoa.

L’Udinese sta monitorando con grande attenzione l’evoluzione di Nosa Obaretin, giovane difensore di proprietà del Napoli. Il club azzurro - riporta Tmw - potrebbe decidere di inserirlo sul mercato, anche se molto dipenderà dalle scelte del nuovo allenatore. I friulani, dal canto loro, hanno mostrato un interesse concreto per il giocatore, osservandolo più volte nel corso degli ultimi mesi. Resta ora da capire quale formula potrebbe sbloccare l’operazione: una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con diritto di riscatto.

Possibili intrecci di mercato tra Napoli, Genoa e Udinese

Sul tavolo, però, resta anche l’ipotesi di uno scambio di talenti tra Napoli e Genoa, un’operazione che potrebbe coinvolgere lo stesso Obaretin e Seydou Fini, esterno offensivo classe 2006. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti esplorativi tra le parti per valutare la fattibilità dell’affare, senza però arrivare a una soluzione concreta. In questo scenario si inserisce anche l’Udinese, che continua a restare vigile dopo aver osservato il difensore durante il suo periodo di prestito all’Empoli. In Serie B, Obaretin ha collezionato 29 presenze e un gol, quasi sempre da titolare. Nell’ultima parte di stagione, però, ha trovato meno spazio, complice anche una serie negativa dell’Empoli durata undici partite senza vittorie. Già a gennaio si era registrato un forte interesse dell’Hellas Verona, ma il club toscano aveva deciso di trattenerlo fino al termine del campionato.