Vlahovic-Napoli? Calamai di Tmw avvisa: "ADL, non cadere in questa trappola!"

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Calciomercato Napoli, Dusan Vlahovic lascia la Juventus ed è un'opportunità a zero: il giornalista Luca Calamai avvisa ADL degli eventuali rischi

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb.com, ha commentato la situazione di Dusan Vlahovic mettendo in allerta il Napoli su un possibile ingaggio del serbo a parametro zero. Di seguito le sue parole: "L'addio alla Juve è un altro tradimento sportivo da parte di Dusan e dello strano mondo che lo rappresenta. Ho conosciuto il Vlahovic giovane, quando esplose nella Fiorentina. Lo ricordo come un ragazzo pulito, appassionato. Purtroppo senza la personalità necessaria per essere un bomber da top club e un uomo capace di pretendere il rispetto delle proprie scelte. Anche stavolta sono stati gli altri a decidere per lui. E dire che

Vlahovic aveva creato un rapporto splendido con Spalletti. Aveva trovato in Luciano il riferimento umano di cui lui ha bisogno per rendere al meglio. Ora dovrà ripartire da zero. Lui resterà ancora più povero dal punto di vista umano ma altri grazie a lui diventeranno ancora più ricchi economicamente. Fossi in De Laurentiis non ascolterei chi gli sta proponendo Vlahovic. Il Presidente del Napoli non caschi in questa trappola. Chi prende Dusan si porta in casa anche il resto della compagnia".