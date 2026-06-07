Calciomercato Napoli, c’è la fila per il talento 2005 Uzun: maxi richiesta dell’Eintracht

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Calciomercato, Can Uzun nel mirino di Milan e Napoli: il talento turco classe 2005 dell’Eintracht fa impazzire l’Europa. La valutazione.

Can Uzun continua a essere uno dei profili più osservati del panorama europeo, con Milan e Napoli in prima fila tra i club interessati al giovane talento turco dell’Eintracht Francoforte. Il classe 2005 ha recentemente trovato anche la sua prima rete con la Nazionale maggiore nell’amichevole vinta 4-0 contro la Macedonia del Nord, confermando un percorso di crescita costante. Il suo futuro, tuttavia, verrà valutato con maggiore attenzione soltanto dopo il torneo intercontinentale, con la sessione estiva di mercato che potrebbe rivelarsi decisiva. Per il momento, il giocatore resta concentrato sugli impegni internazionali e sul proprio sviluppo, anche se il suo nome è già al centro di numerose valutazioni da parte degli operatori di mercato.

Calciomercato Napoli, l’Eintracht spara alto per Can Uzun

Secondo quanto riportato dalla Bild, l’Eintracht Francoforte non avrebbe ancora ricevuto offerte ufficiali, ma diversi club lo stanno seguendo con grande attenzione. Oltre a Milan e Napoli, anche il Galatasaray e alcune società di Premier League stanno monitorando l’evoluzione della situazione, pronte a intervenire qualora si aprissero spiragli concreti per assicurarsi il talento turco. I numeri della sua stagione rafforzano ulteriormente l’interesse: 10 gol e 6 assist tra tutte le competizioni, statistiche che lo hanno consacrato tra i giovani più promettenti d’Europa. La sua valutazione di mercato si aggira già tra i 40 e i 45 milioni di euro.