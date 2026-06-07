Calciomercato Napoli, duello col Milan per il 2001 Summerville: il West Ham fissa il prezzo

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Calciomercato Napoli, piace Summerville del West Ham: costo, caratteristiche e sfida al Milan per l’esterno olandese classe 2001.

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. Tra i profili accostati nelle ultime ore al club azzurro figura anche Crysencio Summerville, esterno offensivo del West Ham. Classe 2001, con una sola presenza in Nazionale ma convocato dall’Olanda per i Mondiali, il giocatore si è messo in evidenza in Premier League collezionando 31 presenze, 5 gol e 4 assist. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Napoli starebbe seguendo con grande attenzione il calciatore, al punto che alcuni osservatori sarebbero stati inviati per valutarne da vicino le prestazioni. Il profilo piace particolarmente alla dirigenza partenopea per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce, sia a destra che a sinistra.

La concorrenza del Milan e la valutazione del West Ham

Sull’esterno olandese, però, non c’è soltanto il Napoli. Anche il Milan avrebbe mostrato un forte interesse per Summerville, rendendo la corsa al giocatore piuttosto complessa. Il West Ham, retrocesso in Championship, non ha intenzione di svenderlo e per lasciarlo partire a titolo definitivo chiede circa 35 milioni di sterline, pari a poco più di 40 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la considerazione del club inglese nei confronti del talento classe 2001.