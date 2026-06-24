Vicario lascerà il Tottenham! C'è l'indizio e spunta volontà del portiere sul futuro
La situazione legata a Guglielmo Vicario potrebbe presto cambiare scenario. Secondo le ultime indiscrezioni sull'account Youtube del giornalista Fabrizio Romano, il Tottenham starebbe valutando l’ingaggio di un nuovo portiere per la prossima stagione, una mossa che aprirebbe di fatto alla possibile partenza dell’estremo difensore italiano. In questo contesto, il nome di Vicario torna così al centro delle dinamiche di mercato, con diversi club attenti all’evoluzione della situazione.
Vicario può tornare in Italia e il Napoli ci pensa
Tra le squadre che stanno osservando con attenzione ci sono la Juventus e il Napoli, pronte a valutare eventuali sviluppi. Al momento non risultano trattative avanzate, ma il possibile inserimento di un nuovo portiere da parte del Tottenham potrebbe ridisegnare gli equilibri e aprire scenari interessanti per il futuro del giocatore. Vicario, dal canto suo, non escluderebbe un ritorno in Italia qualora si creassero le condizioni giuste, in un mercato che resta in costante evoluzione e che potrebbe regalare ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro