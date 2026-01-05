Cancelo, niente Inter: il portoghese è vicino al ritorno al Barcellona
Sfuma il ritorno di Joao Cancelo all'Inter: i nerazzurri avevano provato a prelevare il portoghese dall'Al-Hilal per sostituire il lungodegente Dumfries, ma il calciatore ha preferito un'altra destinazione. Infatti, Cancelo andrà in un'altra sua ex squadra, il Barcellona, che come riporta Sky Sport è ormai vicino a chiudere l'affare. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare la fumata bianca.
Nella giornata di ieri, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, aveva parlato così dell'operazione: "Cancelo? Noi non abbiamo grandi necessità, questo è un mercato che offre poche opportunità. Abbiamo un problema di recupero con Dumfries che starà fuori almeno per un altro paio di mesi, stiamo vedendo sul mercato e si presenta questa opportunità. Stiamo approfondendo, siamo in una fase interlocutoria, ancelo ha un contratto molto oneroso, è una situazione molto particolare. Loro sono alla ricerca di un centrale, vedremo quando entreremo nelle negoziazione si saprà il da farsi. Dobbiamo sistemare la fascia destra dopo l'assenza di Dumfries".
