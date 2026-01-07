Tante richieste per Ngonge: ci pensa anche l'Atalanta

L’Atalanta ha mosso un primo passo verso Cyril Ngonge, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Torino. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "Sedici le presenze in questa stagione, con un gol e un assist, il belga non è riuscito a integrarsi alla perfezione in granata. Per questo sono fitti i contatti per interrompere la sua esperienza e cambiare situazione.

A Bergamo hanno un particolare occhio di riguardo per quello che è successo e succede a Verona – basti pensare a Giovane, che piace molto in caso di addio di Maldini – e Ngonge è stato il salvatore fino allo spareggio contro lo Spezia. Sarebbe, probabilmente, il sostituto di Lazar Samardzic qualora si concretizzasse la cessione. Perché la valutazione è da 20 milioni di euro e per ora non si apre a un prestito con diritto di riscatto. Serbo quindi congelato in attesa di sviluppi a breve giro di posta".