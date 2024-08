Caprile non si muove! Il Napoli ha già detto di no a due squadre chiedendo 25mln

Elia Caprile è tornato alla base dopo un anno in prestito all'Empoli. Il portiere resterà e si giocherà le sue carte provando a mettere in discussione la titolarità di Alex Meret. Il Napoli punta tanto sull’estremo difensore classe 2000, tant’è che ha rispedito al mittente interessamenti da parte di alcune società.

A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: “Nonostante le ultime indiscrezioni e alcuni interessi, il Napoli vuole trattenere Elia Caprile. Non è in vendita. Il Napoli aveva già rifiutato due approcci nelle ultime settimane per il portiere chiedendo 25 milioni di euro”.

Despite the last rumors and some interests #Napoli want to keep Elia #Caprile. He is not for sale. Napoli had already turned down 2 approaches in the last weeks for the goalkeeper asking €25M. #transfers