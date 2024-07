Ufficiale Cavese, terzo innesto dal Napoli: preso il 2004 Marchisano

Dopo Vigliotti e Marranzino, il centrocampista è il terzo innesto del club campano dal Napoli.

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Cavese "comunica di aver acquisito, in prestito temporaneo dal Napoli, le prestazioni sportive del centrocampista Matteo Marchisano.

Nato a Massa di Somma il 6 ottobre 2004, è cresciuto nel settore giovanile partenopeo, con oltre 60 presenze in Primavera e diverse gare in Youth League. Capace di svariare sulle corsie laterali, lo scorso anno alla Pro Sesto nella prima parte di stagione, prima di giungere al Potenza nel girone C della Serie C Now".