CdS - Asse di mercato Napoli-Fiorentina: gli azzurri valutano Folorunsho 10mln

vedi letture

C'è canale di mercato aperto tra il Napoli e la Fiorentina, scrive oggi il Corriere dello Sport. Come è noto, nei dialoghi tra le due società è finito anche Michael Folorunsho, valutato dagli azzurri sui 10 milioni. Della Viola interessa sempre il difensore argentino Martinez Quarta, anche se la prima scelta per la difesa resta Danilo della Juventus. Per quest'ultimo il Napoli sta cercando la formula giusta con il club bianconero. L'offerta al brasiliano, prevede un contratto di 18 mesi. Tra le alternative c’è Ismajli dell’Empoli.