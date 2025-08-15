Cercasi esterno, Schira: "Ci sono due nomi caldi. Uno è da fine mercato"

Gutierrez, Juanlu, un centrocampista Under che può essere Diouf del Lens e un altro giocatore offensivo - non per forza un esterno puro - se parte qualcuno. Lo dice Nicolò Schira sul suo canale Youtube facendo il nome di due giocatori nel mirino del club azzurro per completare la rosa a disposizione di Conte: "Chiesa da fine mercato, Elmas sta facendo di tutto per andare al Napoli e accetterebbe anche la panchina senza mettere il muso. Occhio però ad altre situazioni che il club sta valutando. Insomma, alla fine i quattro colpi finali arriveranno".

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.