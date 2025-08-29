Cheddira ai saluti, ma a sorpresa il Cagliari prova a superare l'Udinese

Il Cagliari si è inserito per Walid Cheddira, attaccante in uscita dal Napoli: i dirigenti sardi stanno tentando il sorpasso last minute sull’Udinese per l’attaccante marocchino ex Espanyol e Frosinone. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nello spazio mercato. Cheddira all'Udinese era affare ormai fatto ma dopo l'infortunio di Lukaku gli azzurri hanno chiesto ai bianconeri di pazientare e dunque la punta è rimasta in azzurro e ora potrebba a sorpresa restare in Serie A ma andando in Sardegna e non più all'Udinese.