Cheddira oggi vola in Spagna: già mercoledì può esordire con l'Espanyol

Walid Cheddira giocherà nell'Espanyol. L'attaccante della nazionale marocchina, reduce da una stagione con il Frosinone e da un ottimo ritiro con il Napoli, vivrà una prestigiosa avventura in Liga: operazione in prestito secco e possibile esordio - quantomeno in panchina - già mercoledì al Metropolitano di Madrid contro l'Atletico, in occasione della trasferta valida per la terza giornata di campionato. Cheddira partirà oggi per Barcellona insieme con i suoi agenti, l'avvocato Marco Sommella e Bruno Di Napoli, per firmare il contratto e tuffarsi nella nuova dimensione. Lo scrive il Corriere dello Sport.